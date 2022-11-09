Güzellik merkezleri dolandırıcılar için ihbar hattı kurdu

Antalya'da son günlerde güzellik merkezlerinde saatler süren işlem yaptırdıktan sonra ‘Dışarıda bir çay ve kahve içeceğim' diyerek parasını ödemeden kaçan müşteriler için WhatsApp ve sosyal medyada ihbar hattı kuruldu. Güzellik merkezlerini yapılan işlemlere göre bin lira ile 10 bin lira arasında zarara uğratan olaylara isyan eden Antalya Kuaförler Manikürcüler, Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, “Esnafımız çay ve kahve yapmaya gittiği an bir bakıyor müşteri ortalıkta yok. O gün yaptığı 3-5 saatlik çalışma çöp olup gitmiş oluyor. Artık kronikleşmiş müşteriler var” dedi.

Antalya'da son günlerde kuaför ve güzellik salonlarına giden bazı müşteriler ücretlerini vermeden kaçmaya başladı. Ücretini vermeden gidenlerin ‘Dışarıda bir çay, kahve içebilir miyim' dedikten sonra ortalıktan kaybolduğu öğrenildi. Antalya Kuaförler Manikürcüler, Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 2 bin 500 üyesinin bulunduğunu belirten Başkan Tolgahan Demir, “Üyelerimizin haklarını, hukuklarını korumak adına ve aynı zamanda halkımızın hakkını, hukukunu korumak amacıyla köprü görevi görüyoruz. 8 yıllık çalışma sürecinde gerekse eğitimlerle gerekse projelerimizle esnafımıza hizmet veriyoruz” dedi.

"Esnafımız çay ve kahve yapmaya gittiği an bir bakıyor müşteri ortalıkta yok"

Son günlerde artan dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak hem esnafa hem de vatandaşlara seslenen Demir, “Bizim esnafımız küçük esnaftır, kendi yağı ile kavrulur. Bir hak, adalet, hukuk var. Özellikle son zamanlarda bakıyoruz esnafımıza saç yaptırmaya ve güzellik hizmeti almaya giden hanımefendiler var. Bizim esnafımız müşterisine hizmet etmeyi sever. ‘Bir çay, kahve içecek misin?' diye mutlaka sorarlar. İşlem bittikten sonra dışarı çıkıyorlar, esnafımız ise çay ve kahve yapmaya gittiği an bir bakıyor müşteri ortalıkta yok. Nereye gitti diye onu araştırıyor. O gün yaptığı 3-5 saatlik çalışma çöp olup gidiyor. Yazık günahtır, burada kul hakkı var” sözleri ile tepki gösterdi.

“Kaza oldu deyip ortalıktan kayboluyorlar”

Daha değişik tekniklerle ortadan kaybolanların olduğunu belirten Demir, “Bu sefer hizmeti alıyor, hizmeti aldıktan hemen sonra gelen eşiyle birlikte 'kaza oldu' deyip ortalıktan kayboluyorlar. Veya tanıdık oluyor, '200 lirasını vereyim, 800 TL sonra vereyim' diyor bir daha gelmiyor. Telefonlara da cevap vermiyorlar. Bu nedir? Yazık günah değil midir? O sokaktan bir daha geçmeyecek misin? O esnafın yüzüne bir daha nasıl bakacaksın? Demek ki bunlar artık alışmış, bunlar kul hakkını dinlemiyorlar. Bir kez daha meslektaşlarıma sesleniyorum; hiç tanımadıkları müşterilere işlem yapmadan önce ya paralarını peşin alsınlar ya da imza attırsınlar. Tutanak tutsunlar. En azından kendilerini garanti altına alsınlar. Bazen sabah saat 10.00'da giren müşterimiz gece saat 10.00'da çıkıyor. Biz bunlarla da karşılaştık” diye konuştu.

“Artık kronikleşmiş müşteriler var”

Yaşananların emniyete bildirildiğini belirten Demir, “Şikayetçi oluyoruz. Ama ben bu parayı ne zaman alacağım. 12 saat hizmet vermişim, alacağım para bin TL, bir emek hırsızlığı var. Bu dava ne zaman bitecek. Bunlara çözüm getirilmesi lazım” dedi.

Ücretini vermeden giden müşteriler için kurulan ihbar hattı hakkında da bilgi veren Demir, “Artık kronikleşmiş müşteriler var. Bunu önleyebilmek adına bunu kimler yapıyorsa gerekse WhatsApp ihbar hattımız ile anında bildiri, gerekse sosyal medya sayfamız ile uyarıyoruz. Görsel video ve kanıt kullanıyoruz. En azından üyelerimiz anında uyarı yapalım ki o müşteri bir salona geldiği zaman başka esnafımızın yaşadığı sıkıntıyı bir başka esnafımız yaşamasın. İkinci kez bir esnafımızın canının yanmasını engellemeye çalışıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir güzellik merkezine gelen iki kadın, 2.5 saat boyunca saçını yaptırıp çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yaklaşık 8 bin TL ücreti ödemeden kaçmıştı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan o anlar büyük tepki çekmişti.