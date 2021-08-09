Güzeloba'da 22 futbol sahası genişliğindeki alanda asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi, 35 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallesi Güzeloba'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. 20 kilometrelik yol ağını programa alan Muratpaşa Belediyesi, mahallede 22 futbol sahası genişliğinde alanda asfalt çalışması yapacak.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzeloba Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 ay devam edecek çalışmalarda 19 bin 827 metre uzunluğunda cadde ve sokakta eski asfalt tamamen kazınacak yerine sıfır asfalt serilecek. 35 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşanın en kalabalık mahallesi olan Güzeloba'da yenilenecek alan ise 156 bin 811 metrekare olarak belirlendi. 22 futbol sahası genişliğinde alanın asfaltlanmasında 30 bin 107 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarının adım adım sona yaklaştığını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak Mart 2016'da kendi asfalt plent tesisini de kurarak başta doğalgaz olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Uysal, “Ekiplerimiz şimdi Güzeloba'da. Komşularımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.