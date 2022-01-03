Güzeloba'da bulunan 67 sokak yeniden asfaltlanacak

Muratpaşa Belediyesi, yılın ilk mesai gününe Güzeloba Mahallesi'nde asfalt çalışmasıyla başladı. 2277 Sokak'tan çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede bu ay içinde yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki 67 sokağı sil baştan asfaltlayacak.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk mesai gününde Güzeloba Mahallesi'nde çalışmalara başladı. 35 bini aşkın nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden olan Güzeloba'da yenileme çalışmaları 67 sokağı kapsıyor. Çalışmalarla mahallede yaklaşık 18 kilometrelik yol ağı yenilenecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu ay içinde 400'üncü kilometre asfaltın serimini gerçekleştireceklerini söyledi. Uysal, 8 yıldır devam eden cadde ve sokak yenileme çalışmalarında başta doğalgaz olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanmış mahallerde eski asfaltı tamamen kaldırarak sıfırdan sıcak asfalt serimi yaptıklarını dile getirdi. Başkan Uysal, “Cadde ve sokak yenileme çalışmalarımız, Antalya'mızın, Muratpaşa'mızın geleceğine yaptığımız bir yatırımdır. Bugün birçok kurum, bütçesinin kat ve kat üzerinde borçlanıyor. Biz 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir dönemin bütçesiyle yapmış bir belediyeyiz” diye konuştu.