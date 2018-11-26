Hababam öğrencileri Kepezspor öğrencileriyle

Kepez Belediyesi'nin spor okulları ile etüt merkezlerinde eğitim gören Kasım ayı doğumlu 119 öğrenciye doğum günü yapıldı. Başkan Tütüncü, doğum günü kutlamasına ‘Hababam Sınıfı Filminin' öğrencileriyle katılarak çocuklara sürpriz yaptı.

Kepez Belediyesi, spor okulları ile etüt merkezlerinde eğitim gören Kasım ayı doğumlu 119 öğrencinin doğum gününü kutladı. Geleneksel olarak düzenlenen doğum günü etkinliği Turgut Özal Spor Salonu'nda yapıldı. Her ay düzenlenen doğum günü etkinliğine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 1974 yılından bu yana ilgiyle izlenen ‘Hababam Sınıfı' filminin oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Ümit Doğru, Ergün Sözen, Mehmet Çatay, Eyüp Güçmen, Gazenfer Şener ve Cengiz Nezir ile birlikte salona geldi. Başkan Tütüncü'yü, ‘Hababam Sınıfı ‘oyuncularıyla karşılarında gören öğrenciler büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

“Kepez çocuk dostu bir belediye”

Güzel bir vesile ile çocuklar ve velileriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Hakan Tütüncü, çocuk dostu belediyecilik anlayışında hizmet verdiklerinin altını çizdi. Başkan Tütüncü, “Birçok çalışmayla, çocuklarımıza güzel bir gelecek armağan etmek istiyoruz. Hem zihinsel hem de bedensel olarak çocuklarımızın gelişimleri için çalışıyoruz. Yavrularımızın doğum günlerini tebrik ediyor, hayırlı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Pastayı birlikte kestiler

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından dev yaş pastayı Hababam Sınıfı Filminin oyuncuları ve doğum günü çocuklarıyla birlikte kesti. Tütüncü, günün anısına çocuklar ve velileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Veliler, çocukları için yapılan etkinliklerden dolayı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler. Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen doğum günü etkinliğinde çocuklar ve velileri canlı müzik ve birbirinden güzel gösteriler ile gönüllerince eğlenme imkanı buldular.