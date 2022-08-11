Haber alınamayan gencin kanal yolunda cesedi bulundu

Antalya'da ailesinin dün akşam saatlerinden beri haber alamadığı evli ve bir çocuk babası gencin kanal yolu kenarında cesedi bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi kanal yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah yoldan geçen vatandaşlar bir şahsı yerde hareketsiz yatarken görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde evli ve bir çocuk babası Rıdvan Kutluay'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede şahsın kafasında bir kurşun girişi ve yanı başında tabanca buldu. Acı haberin ardından olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polisler, acılı aileyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Rıdvan Kutluay'ın pazarlarda seyyar satıcılık yaptığı ve dün akşam saatlerinden bu yana ailesinin kendisinden haber alamadığı bildirildi. Cenaze, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.