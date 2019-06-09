Habibler Mahallesi'ne yeni park

İlçenin dört bir yanını yeşil alanlar ile donatan Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'ni yeni bir semt parkı daha kazandırıyor.

Kepez Belediyesi, sosyal alanların sayısını her gün yeni projeler ile artırıyor. Şehrin kişi başına düşen yeşil alan miktarı konusunda en yüksek değeri elinde tutan ilçe, bu değeri daha yukarı taşıyacak projeleri hayata geçiriyor. Semt parkı çalışmalarının farklı bölgelerde eş zamanlı olarak sürdürüldüğü ilçeye bir yeni semt parkı daha ekleniyor. Habibler Mahallesi 5550 Sokak üzerinde yeni bir semt parkı inşasını sürdüren Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hizmet verecek 2 bin 300 metrekarelik bir semt parkı kazandırıyor.

Kepez'e yeni semt parkları

İçerisinde yeşil alanları, yürüyüş parkuru, pergole ve oturma grupları bulunacak olan yeni semt parkı, mahalle ve bölgesinde yaşayan vatandaşlara dinlenme ve yaşam alanı olarak hizmet verecek. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana halkın takdirini toplayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yüzlerce yeni semt parkı kazandırdıkları Kepez'de durmadan devam eden çalışmalarla yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, yeni semt parkının yakın zamanda bölge halkına hizmet vereceğinin müjdesini verdi.