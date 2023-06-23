Habip Aydoğdu AKS'de sanatseverlerle buluşuyor

AKS'de ‘Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu' sergisini basın lansmanı gerçekleştirildi. Başkan Bahar, “Dünya şehri olmaktan, evrensellikten bahsediyoruz. Bunun için de başarılı bir destinasyon olan turizmi kültür ve sanatla taçlandırmalıyız” dedi.

Antalya Kültür Sanat (AKS), 24 Haziran- 20 Ağustos tarihleri arasında ‘Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatseverlere 100 yıllık Cumhuriyet'in ikinci yarısında yaşananların, duygusal ve fikri izdüşümlerinden beslenen görsel eserlerinden oluşan yolculuğa çıkaracak. Çerçeveli bir biyografi niteliğindeki sergi, bir yandan Çağdaş Türk Resminin önemli ismi Habip Aydoğdu'nun sanatla yoğrulan yarım yüzyılına ışık tutarken, öte yandan izleyenleri ‘Resimleriyle Habip Aydoğdu Tarihi'ni anlatan ilham dolu bir yolculuğu sağlıyor. Toplantıda konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, “Çok değerli bir sergiyle buradayız bugün. Biz, şehrin ihtiyacı olan kültür ve sanatı getiriyoruz kentimize. Dünya şehri olmaktan, evrensellikten bahsediyoruz. Bunun için de başarılı bir destinasyon olan turizmi kültür ve sanatla taçlandırmalıyız” dedi.

“Burada olmaktan çok mutluyum”

Yaşamı boyuncu toplum ve çevre duyarlılığını, kendi gözlemlerini kendi yorumuyla çalışmalarına yansıttığını kaydeden Türk Ressam Habip Aydoğdu, “Antalya'da bu özel ve saygın mekan da Antalya Kültür Sanat'ta böylesi çerçeveli biyografi mantıklı bir sergiyi gerçekleştirmekten çok mutluyum. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Her sanatçıya kısmet olmayacak bir sergi, bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

148 eser yer alıyor

Serginin sanat evrimin izlerini, yaşamındaki dönüm noktalarıyla beraber kronolojik biçimde sunduğunu kaydeden Küratör Elif Aydoğdu Ağatekin, “Çok emek yoğun günlerden geçtik, ATSO ve Antalya Kültür Sanat'a, Ali Bahar başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum“ Yaşam Kavgası” adıyla, sanatçının ilk dönem çalışmalarıyla karşılıyor. “Zamanın Ruhu” ismiyle, 1989-2015 yılları arasında ürettiği eserlerin yer aldığı ikinci salonun ardından izleyiciler, “Umut” temalı üçüncü salonda, 2016-2023 arasına tarihlenen, gerçeklik ile sembolizm arasında dans eden formların can bulduğu birbirinden önemli eserleri deneyimleme fırsatı bulacaksınız' dedi. 148 eserin yer aldığı sergide, sanatçı hakkında farklı dönemlerde kaleme alınmış metinlerden oluşan yaşam ve sanat yolculuğu, desenler, üç boyutlu çalışmalar, fotoğraflar ve belgelerle iç içe kapsamlı bir içerik sunuluyor. Habip Aydoğdu'nun son dönem çalışmalarının da yer aldığı “2023 Karalamalar Günlük Notlar” adlı resimli günlükleri Özgür Aydoğdu'nun etkileşimli iPad uygulamasıyla izleyiciye aktarılıyor.