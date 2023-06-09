Hacı adayları uğurlandı

Korkuteli'nden bu yıl hacca gidecek 150 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası Çayırlı Camii önünde yağmur altında düzenlenen uğurlama programı sonrası, ilk kafilenin pazar günü yola çıkacağı bildirildi.

İslam dininin beş şartından biri olan hac görevini, imkanı olan her Müslüman'ın yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, “Bu yıl kutsal topraklara ilçemizden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve özel şirketlerle birlikte 150'e yakın hacı adayımız gidecek. Cenab-ı Allah yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin, sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmeyi nasip etsin. Kura sonucunda seçilen hacı adaylarımız bu görevi yaptıklarında annelerinden doğduğu ilk gün gibi tertemiz günahsız olarak dönme fırsatı yakalamışlardır. Bunu hacı adaylarımızın iyi değerlendirmesi lazım. Hac ibadeti sırasında ve bitiminde ağzınızdan kötü söz çıkmadan sabır göstermek ve bu görevinizi tamamlamak düsturunuz olmalıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz dua etti. Okunan duanın ardından hacı adayları birbirleriyle ve yakınlarıyla vedalaştılar.