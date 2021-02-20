Hacı Akay Okudur Cami ibadete açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenigün Mahallesi'nde Hacı Akay Okudur Camii'nin ibadete açılışında “Muratpaşa'mız, inançlarımızın ve kültürümüzün, içeriği ve ruhuyla en güzel yaşandığı yerlerden bir tanesidir” dedi.

Başkan Uysal, 1964 yılında Hacı Hüseyin Semani tarafından yaptırılan ve geçen yıl vatandaşların yardımları ve Hacı Akay Okudur'un maddi ve manevi destekleriyle yenilenen Hacı Akay Okudur Cami'nin ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Yenigün Mahallesi'nde bulunan caminin açılışında Antalya İl Müftülüğünden kısa bir süre önce emekliye ayrılan Osman Artan, Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddisi Uysal, hayırsever iş adamı Akay Okudur ve pandemi nedeniyle sınırlı sayıda mahalle sakini yer aldı. Başkan Uysal, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Muratpaşa'nın Türkiye'nin suç oranı en düşük yerlerinden biri olduğunu söyledi. Bunun, ‘salih amel' üzerine yaşanan bir hayatın sonucu olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu, insanların kul hakkından uzak yaşamasının bir sonucudur. Bu vesileyle ‘Muratpaşa'mızda yaşamaktan çok mutluyum, memnunum, mesudum' diyenlerin oranı yüzde 85 civarında olduğunu ifade etmek isterim. Bu anlamda, Muratpaşa'mız Türkiye rekoruna sahip ilçelerden bir tanesidir. Muratpaşa'mız, inançlarımızın ve kültürümüzün, içeriği ve ruhuyla en güzel yaşandığı yerlerden bir tanesidir.”

Diğer konuşmaların ardından caminin yenilenmesine katkıda bulunan hayırseverlere plaketleri takdim edilirken hep birlikte edilen dualar eşliğinde Hacı Akay Okudur Camii'nin açılışı yapıldı.