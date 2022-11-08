Hacıkura Kütüphanesi'nden dünya çocuk kitapları haftası etkinliği

pazartesi günü ile başlayan ”Dünya Çocuk Kitapları Haftası” bünyesinde Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, masal dersine katılıp kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi

Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi ”Dünya Çocuk Kitapları Haftası” çerçevesinde bir kollejin öğrencilerini ağırladı. Her yıl Kasım ayının 2. Pazartesi günü ile başlayan ”Dünya Çocuk Kitapları Haftası” vesilesiyle kütüphaneye gelen öğrenciler, ilk kez bir kütüphaneyi gezip, deneyimleme fırsatı buldular. Binlerce kitabın bulunduğu kütüphaneyi gezen öğrenciler, hem kütüphane kavramını hem de farklı kitaplarla tanışmanın heyecanını yaşadılar. Kütüphane gezisinin ardından öğretmenleri ve eğitmenler eşliğinde kitap okuyup masal dersine katılan öğrenciler, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirttİ.