Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza sonrası ise taraflar arasında 'haklılık' tartışması yaşandı.

Kaza; Sarılar Mahallesi Şelale Kümeevleri Kanal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kümeevleri istikametine gitmekte olan R.K.'nın kullandığı 07 JD 725 plakalı otomobil ile Kümeevleri mevkiinden Şelale istikametine gitmekte olan H.O.'un kullandığı 07 LH 603 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Atiye Oğuz yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Atiye Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında ise kaza yapanların yakınları arasında 'haklılık' tartışması yaşandı. Kaza yerindeki vatandaşlar ise kanal kıyısındaki kamışların araç sürücülerinin görüşünü kapattığını, kanal çevresinde temizlik yapılmasını istedi.