Hafızlara belgeleri verildi

Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı erkek Kur'an-ı Kerim kursu ile Dürdane Önal Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan ve sınavda başarılı olan İsmet Ülkü, Sadık Çıldır, Ali Ekrem Yokuş, İbrahim Sarı ile Ayşe Coşar'a hafızlık belgeleri verildi. Törene Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçe Müftüsü Selim Yazıcı katıldı.

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilere tebrik ettiğini belirterek " Bu emekte hocaları da gayret ettiler, çok fazla çaba harcadılar, zaman zaman ailelerini de ihmal ettiler ve onları hafız olarak yetiştirdiler. Ben hocalarını da kutluyorum. Korkuteli Müftülüğü olarak hafızlığa ve hafızlarımıza önem veriyoruz. Hafızlık dünyada kıyaslanamayacak kadar yüce bir makam. Peygamber efendimiz de hafızlara çok önem vermiş. Biz de Peygamber efendimizin yolundan gidiyoruz. Bu yıl pandemi dolayısıyla 5 hafız eğitimini tamamlayarak hafız oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayılara yenilerini ekleyerek hafız sayımızı artırmak istiyoruz ve ekip olarak daha fazla çalışıyoruz.” dedi.