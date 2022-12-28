Hafızlık eğitimini tamamlayan 6 öğrenciye belgeleri verildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 2023 yılı 1. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olarak belge almaya hak kazanan 6 öğrenciye belgeleri teslim edildi.

Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu, Dürdane Önal Yatılı Kız Kur'an Kursu ve dışarıdan hafızlığını tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 2023 yılı 1. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olarak belge almaya hak kazanan 6 öğrenciye, belgeleri Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz tarafından verildi. Öğrencilere belgelerini veren Müftü Kızmaz, "Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayarak belge almaya hak kazanan hafızlarımızı tebrik ediyorum. Kur'an'ın hamili olan kardeşlerimin bundan sonraki hayatlarında Kur'an'ın hadimi olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Müftülüğümüze güvenerek evlatlarını bize emanet eden hafızlarımızın kıymetli ebeveynlerine, Kur'an kursu öğreticilerimize ve Kur'an kurslarına maddi ve manevi destek veren tüm Korkutelili hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, yapılan kahvaltının ardından belge takdimi ile sona erdi.