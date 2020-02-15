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Hafriyat kamyonu yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir firmaya ait hafriyat yüklü kamyon sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına uçtu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir firmaya ait hafriyat yüklü kamyon sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaş'ın Bezirgan Mahallesi sahil yolunda hafriyat taşıyan Onur A. (30) idaresindeki 07 Y 7301 plakalı kamyon, sürücünün ıslak ve kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına uçtu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza yerindeki kamyon vinç yardımıyla kurtarıldı.

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