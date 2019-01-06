Hafriyatçıların ton başı alınan paranın kaldırılması talebi

Antalya'da bir grup hafriyat kamyonu sahibi, Büyükşehir Belediyesinin, ton başına aldığı 3 ile 4 TL arasındaki bedelin kaldırılmasını istedi.

Antalya'da faaliyet gösteren bir grup hafriyat kamyonu sahibi, toplandıkları Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi içinde, hem ton başına alınan ücrete, hem de 2019 yılı için yapılan zamma tepki gösterdi. Hafriyatçılar adına konuşan Salih Demirel, Antalya'da kayıtlı 600 civarı kamyon olduğunu belirterek, alınan paralardan yakındı.

Hafriyattan ton başına alınan paranın çok olduğunu söyleyen Demirel, “ Önce 47 liraydı şimdi 60 oldu. Bunların kalkmasını istiyoruz. Bu para alındığı sürece işimizi yapamıyoruz. Her sefer başına bu parayı ödüyoruz ama o kadar kazanamıyoruz.”dedi.

"Türel'den detsek istediler."

Antalya Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Osman Torun, ton başına alınan paranın kaldırılmasını istediklerini söyledi. 2018 yılında ton başına 2 TL' olan ücretin bu yıl 3 TL'ye çıktığını dile getiren Torun,“ Zor durumda olan hafriyat çalışanlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yardımcı olmasını talep ediyoruz.”diye konuştu.

"Kazanamıyoruz"

Hafriyat kamyon şoförü Hüseyin Yalçın ise 2019 yılında kamyon başına alınan ücretin 60 liraya yükseldiğini belirterek, “Hafriyatı aldığımız yerden, stoklayacağımız yere, oradan götüreceğimiz başka yere kadar ücret ödüyoruz. Aynı malzemeye üç kere para yatırıyoruz. Bu bizim üstümüze yük. Ödediğimiz para belediye adına Antalyaspor yetkilileri tarafından toplanıyor.Hepimiz Antalyaspor'un daha iyi bir yerde olmasını isteriz, elimizden gelen desteği de veririz ancak ödeme ücümüz kalmadı. Bu paranın bizden kaldırılmasını istiyoruz. Ödediğimiz para kadar para kazanamıyoruz, hepimiz mağduruz.”ifadelerine yer verdi.