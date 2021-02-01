Hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 493 kişiye ceza yağdı

Antalya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 493 kişiye 1 milyon 492 bin 178 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs sebebiyle ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine ihlaller yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin denetim ve uyarılarına rağmen, kısıtlamadan muaf olmadığı halde sokağa çıkıp yasağı ihlal ettiği belirlenen 493 kişi güvenlik görevlilerinden kaçamadı. Antalya genelinde Cuma günü 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında izin belgesi olmamasına rağmen yasağı ihlal edenlere 1 milyon 492 bin 178 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Valisini Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi sağlığımız ve toplum sağlığını düşünerek, evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.