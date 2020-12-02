İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haftasonu kurulan pazarlar, haftaiçi kurulacak

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi; Koronavirüs salgını önlemlerine yönelik İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeler kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarında düzenlemeye gitti.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi; Koronavirüs salgını önlemlerine yönelik İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarında düzenlemeye gitti.


Muratpaşa Belediyesi; İçişleri Bakanlağı genelgesi uyarınca Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle haftasonu kurulacak olan semt pazarlarında yeni düzenlemeye gitti. Pazarcı esnafı ve vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için, genelge uyarınca yapılan düzenlemeye göre haftasonu kurulan semt pazarları, haftaiçi kurulacak. Haftaiçi kurulan pazarlar ise yine aynı günlerinde kurulacak.


İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Muratpaşa Belediyesi'nce yapılan yeni düzenlemeye göre; Konuksever Kapalı Pazarı, Dedeman Açık Semt Pazarı, Varlık (Bahçelievler) Üretici Pazarı Cuma günü kurulacak.Şirinyalı Açık Semt Pazarı, Yeşildere Açık Semt Pazarı, Sigorta Kapalı Pazarı, Çağlayan Kapalı Pazarı, Meydankavağı Açık Semt Pazarı Pazartesi günü kurulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.