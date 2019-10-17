Hak İş Başkanı Arslan ve kadınlardan Mehmetçik'e asker selamı

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadına şiddetin bir zihniyet problemi olduğunu belirterek, "Zihin dünyamızdaki kadının yerini değiştirmemiz gerekiyor. Bu ne bizim kültürümüzle ilgili ne de medeniyet değerlerimizle uyumlu ne bizim tarihsel sorumluluklarımızla uyumlu, ne de çağdaş demokrasilerdeki uyumlu bir durum. Türkiye zihniyet sorununu yasal mevzuatları değiştirerek çözemez. Çocuk yaşta başlayan bir eğitimle şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almamız gerekir" dedi.

Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası tarafından yürütülen, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin destekleyicisi olduğu “Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” Projesi kapsamında gerçekleştirilen ikinci etap üçüncü grubun eğitimi Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde başladı.

Eğitimin programının açılışına HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Koordinatörü Cecilia Bisgen Jansson, Uluslararası İlişkiler Sekreteri ve Proje Koordinatörü Fulya Pınar Özcan, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan ve temsilcileri ile eşleri, proje ekibi, eğitmenler katıldı.

Açılışta konuşan Mahmut Arslan, kadın konusunun dünyanın en gelişmiş en demokratik ülkelerinde olduğu gibi geri kalmış ülkelerin dahi ortak bir konusu olduğunu kaydetti.

Kadınla ilgili dünyanın her yerinde ortak bir durum olduğunu anlatan Arslan, “Buna kadın sorunu demek istemiyorum. Özel bir durum var dünyada. Felsefi tartışmaları haklar hukuki tartışmaları var. Biz Hak İş olarak bin bir zorlukla işe girmiş hayatını nafakasını kazanmak için bin bir zorluğa göğüs gererek çalışan emekçi kadınlara yönelik çalışma başlattık. Kadınlarla ilgili tartışmalar bizim gündemimizde değil. Sendika olarak üyelerimiz bizden sorunların çözümünü istiyor. Şiddet gören, mobbing gören, cinsel saldırıya uğramış, ayrımcılık görmüş, aşağılanmış, dışlanmış bizim üyemiz olan kadınlara biz çare olmak istiyoruz. Bu kadınların felsefi tartışmalarla geçirecek zamanı yok. Onlar hayatta kalma mücadelesi veriyor” diye konuştu.

"Hak İş elini taşın altına koyuyor"

Arslan, Hak İş Kadın Komitesinin sendikanın önemli organlarından biri olduğunu ve 170 bin kadın üyesinin olduğunu kaydetti.

Çalışan, emekçi kadınların iş yerlerinden kaynaklı mevzuat ve çevresel etkenlerden kaynaklı sorunları çözmek için bu komiteyi kurduklarının altını çizen Arslan, “Bu komite sendikal harekette daha etkin rol almalarını sağlamak içindir. Kadınların iş yerlerinde karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve sendikalarda daha görünür olmalarını sağlamak için ciddi bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Antalya'da verilen eğitimi de önemsediğini vurgulayan Arslan, “Verimli toplantı gerçekleştireceğiz. Buraya Hak İş'e bağlı sendikaların tüm kadın komite başkanları katıldı. Kadın komitesi başkanları, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma eğitimi alacaklar” diye konuştu.

"Cezalara rağmen şiddet önlenemiyor"

Kadına şiddete konuşmasında ayrı bir parantez açan Mahmut Arslan, “Şiddet, cinayetler, ayrımcılık, cinsel baskılar kadınların uğradığı bütün bunlara karşı ne yapabiliriz. Buna erkeklerden başlamak gerekiyor. Cinayete kurban giden, baskılara maruz kalan kadınların zaten söyleyecek sözleri var. Bizim erkeklere bu şiddeti uygulayan erkeklere yönelik eğitimler yapmamız gerekiyor. Sorun kadınlardan kaynaklı değil kadına bakış açısından kaynaklanıyor. Kadın olduğu için şiddete maruz kalan cinayete kurban giden insanların buradan nasıl çıkacakları kanunla yapılamıyor. Kadın yönelik şiddeti önlemek için pek çok düzenlemeler yapıyoruz. Yargı kararları çok ağır ama bunlara rağmen cinayetleri önleyemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Zihniyet problemi"

Kadına şiddetin bir zihniyet problemi olduğunun altını çizen Mahmut Arslan, “Zihniyet sorununu akşamdan sabaha çözemeyiz. Çocuk yaşta başlayacak eğitimlerle bu şiddete karşı bir çözüm bulmamız gerekir. Zihin dünyamızdaki kadının yerini değiştirmemiz gerekiyor. Bu ne bizim kültürümüzle ilgili ne de medeniyet değerlerimizle uyumlu ne bizim tarihsel sorumluluklarımızla uyumlu, ne de çağdaş demokrasilerdeki uyumlu bir durum yok. Türkiye zihniyet sorununu yasal mevzuatları değiştirerek çözemez. Çocuk yaşta başlayan bir eğitimle şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almamız gerekir” dedi.

"Erkekler için projeler"

Hak İş olarak kadına şiddete dikkat çekmek için erkekler üzerinden bir mesaj vereceklerini belirten Arslan, “Bütün kurumlar bunu ciddiye alırsa mesafe alabiliriz. Kadına şiddetin öznesi erkekler. Bunları kadınla konuşmanın bilinç oluşturmak, mücadele yöntemini öğretmenin ötesinde kadına şiddeti önleyecek erkekler üzerinde projeler yapıyoruz” dedi.

"Mehmetçik'e selam"

Türkiye'nin Suriye sınırında yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Arslan, “Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sınır dışı harekatlarından birini gerçekleştiriyoruz. Sınırımızda terörist unsurların saldırılarını önlemek, iç savaş nedeniyle ülkemize gelen 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilecek alt yapıyı oluşturmak, bundan sonra da sınır güvenliğimizi ortadan kaldıracak şekilde bir güvenli bölgeyi oluşturmak. Bu üç unsuru inşallah kısa sürede gerçekleştiririz. Uluslararası bir kısım çevrelerin yaptığı açıklamalar bizim için vız gelir tırıs gider. Güvenliğimiz her şeyin üstündedir. Türkiye güvenliğini sağlamak için kimseden icazet almaya mecbur değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu bu operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu harekatı destekliyoruz. Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum” dedi.

Arslan, toplantı sonunda kadınlarla birlikte verdikleri selamla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Bu selam onlara muvaffakiyetler dilemek onlarla kalp kalbe olduğumuzu göstermek için bu selamı gönderdik."

Öte yandan, Proje Koordinatörü Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan, Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi hakkında bilgiler verdi.

"Güçlü aile güçlü kadın"

Hak İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise kadınların tarihin farklı dönemlerinde değişik statüler içinde yer aldığını ve ilk kez sanayi devrimi ile işçi olarak yer almaya başladığını bildirdi.

Güçlü toplumun oluşturulmasının temelinde güçlü aile geldiğinin altını çizen Zengin, kadının güçlü olduğu yerde ailenin de güçlü olacağını belirtti.

Kadını erkeği ve çocukları bir bütün ele alarak çoğulcu yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Zengin, “Cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması gerekir. Kadının kendi kimliğinde ayrımcılığa ihtiyacı yoktur. Kadınların çalışma hayatını aile ile güçlendirmemiz gerekir” dedi.

"Kadını destekleyen çalışmalar"

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da sendika olarak kadınlara büyük önem verdiklerini kaydetti.

Kadınların kendi güçlerinin farkında olmasını da önemsediklerinin altını çizen Aydın, “Kadın erkek bir bireydir, insandır. Bu yapmak istediğimiz bir iyiliktir. Kadın konusunda yaptığımız eğitimlere bu çerçevede yaklaşıyoruz. Sendikamızın toplam üye sayısının yüzde 30'undan fazlasını da kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Kadınların siyasal, sosyal ve çalışma yaşamına katılımlarını artıran, eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten, kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran, sosyal hakları konusunda farkındalıklarını sağlayan, karar alma mekanizmalarına katılımlarını destekleyen çalışmalar yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Dualarımız askerlerimize"

Ay, “Bildiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 9 gündür Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda hain terör örgütlerine karşı mücadele etmektedir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmeye çalışırken şehit düşen askerlerimiz ve sivillerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz, dualarımız operasyonda bulunan askerlerimizle" dedi.

Konuşmaların ardından Mahmut Arslan ve sendikaların kadın komite başkanları asker selamı yaparak Suriye'deki harekattaki Mehmetçik'e selam gönderdi.

Arslan'a, katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.