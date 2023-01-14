Hakan Keleş: "Deplasmanda alınan puan, puandır"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalyaspor maçında sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Deplasmanda alınan puan, puandır, kazanmak için elimize fırsatlar geçti ama değerlendiremedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, sahaya kazanmak için çıktıklarını söyledi. Stadyum zemininin çok kötü olduğunu ifade eden Keleş, “Kazanamıyorsan, kaybetmemek de önemliydi. Stadın zemini çok kötüydü, Antalya'da kamp yapılan sahalar çok güzel ama stadın zeminin kötü olması düşündürücü. Takımım iyi oynadı iki gere geri düştük ama beraberlikle ayrılıyoruz. Bizim için önemli olan deplasmandan puanla dönmek, ligde her puan önemli. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üstüne çıkmaktı. Ligde ikinci yarı çok daha zorlu geçecek. Önümüzdeki Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Deplasmanda alınan puan, puandır. Kazanmak için elimize fırsatlar geçti ama değerlendiremedik. Kaybettiğimiz iki puan diye söyleyebiliriz” diye konuştu.