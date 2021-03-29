Hakan Tütüncü, sacın başına oturup gözleme pişirdi

Hafta sonu Ünsal Mahallesi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gözleme yapan kadınların yanına giderek, önce hal hatır sordu, ardından da “Ablalarıma biraz da ben yardım edeyim” diyerek, aldı eline döndürgeci, geçti odun ateşinin başına sacda gözleme pişirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hafta sonu Ünsal Mahallesi'ni gezdi. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve beraberindeki heyetle önce Mahalle Muhtarı Ali Yaylalı'yı ve ailesini evinde ziyaret eden Tütüncü, ardından da mahalle sakinlerine uğradı. Mahallede gözleme yapan kadınların yanına da giden Tütüncü, kolaylıklar dileyerek, “Ablalarıma biraz da ben yardım edeyim” diyerek, aldı eline döndürgeci, geçti odun ateşinin başına sacda gözleme pişirdi. Başkan Tütüncü, gözlemeleri pişirirken de “Ablalarım oluyor değil mi?” diye de sormayı da ihmal etmedi.

“En kıymetli şey hayatları paylaşmak”

Hayatı paylaşmanın çok kıymetli olduğunu değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ablalarımız sabah erkenden sacın başına geçmişler. Hamuru hazırlamışlar. Mahalleye ekmek yapmaya başlamışlar. Bende onların yanına geldim. Döngürgeci elime aldım gözlemeleri çevirdim. Başarılı olduğumu söylediler. Önemli olan hayatı paylaşmak ve biz hayatları paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ünsal'a doğal yaşam parkı “

Mahalle sakinlerinin pandeminin insanlara doğayla iç içe yaşamayı öğrettiğini söylemeleri üzerine Başkan Tütüncü, “İnsanlar artık doğada olacak, doğayla buluşacak. Dolayısıyla biz toprağın değerini bileceğiz. Tarımın değerini bileceğiz. Ben hep söylüyorum, tarım, toprak,yeşil. İşte bu sebeplerden dolayı Kepez'de 12 yılda 3,5 milyon metre kareden daha fazla yeni yeşil alan ürettik. Türkiye'de bu bir rekordur. Şimdi yine 2021'de yeni bir hedefimiz var. Ünsal Mahallesi'ne güzel bir doğal yaşam parkı kazandıracağız “ şeklinde konuştu.