Hakan Yeşilyurt adı parkta yaşayacak

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde bulunan ve içinde spor sahası ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı yaklaşık 3 bin metrekarelik parka geçirdiği kalp krizi sonucu 46 yaşında, Antalya'da hayata veda eden sanatçı Hakan Yeşilyurt adını verecek. Konuyla ilgili nihai karar 2 Ekim'de toplanacak Belediye Meclisince alınacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi'nde 2752 ve 2771 sokaklar kesişiminde bulunan ve kapsamlı yenilemenin ardından semt spor sahanı ve çocuk oyun gruplarıyla mahallenin buluşma noktasına dönüşen parka, Antalya'da vefat eden Türk halk ve özgün müziğin en iyi seslerinden Hakan Yeşilyurt adının verilmesini meclis gündemine aldı. Yaklaşık 3 bin metrekare genişliğindeki parka henüz 46 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden sanatçı Hakan Yeşilyurt'un parka adının verilmesine ilişkin karar, 2 Ekim'de toplanacak Belediye Meclisince alınacak. Şubat ayında hayata veda eden Yeşilyurt, Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümleri bulunuyordu.