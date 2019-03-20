Hakan'dan kariyer rekoru

Antalyaspor'un deneyimli futbolcularından Hakan Özmert, kariyerinin gole en fazla katkı koyduğu sezonunu yaşıyor.

Aytemiz Alanyaspor filelerine bıraktığı frikik golüyle adından yeniden söz ettiren Hakan Özmert, sezona 4 gol 5 asistle devam ediyor. Hakan'ın bundan önceki futbol yaşamında bu kadar verimli bir sezon geçirmemiş olması, 'Futbolunun baharında' yorumlarına neden oluyor.

En fazla 3 gol atabilmişti

Sakayaspor'da başladığı profesyonel futbol yaşamında sırasıyla Karşıyaka, Antalyaspor, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Karabükspor, Sivasspor, Başakşehir ve son olarak yeniden Antalyaspor formalarını terleten 34 yaşındaki Hakan Özmert, bundan önce bir sezonda sadece Karabükspor forması altında 3 gol atabilmiş, bu sayının üstüne hiç çıkamamıştı. Kariyerinde 248 Süper Lig maçına çıkan Hakan Özmert toplamda 19 kez gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon bir ilki yaşadı

Bugüne kadar Antalyaspor dışında oynadığı takımlarda Süper Lig'de toplam 12 gol atan Hakan Özmert, Antalyaspor forması altında Süper Lig'de toplamda 7 gol kaydetmeyi başardı. Kariyerinde bir sezonda en fazla 3 gol atabilen Hakan Özmert, ilk kez bu sezon Antalyaspor formasıyla 4 gole ulaştı ve bunu bitime 8 hafta kala gerçekleştirdi. Antalyaspor'a ilk geldiği 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında toplam 3 gol atan Hakan'ın bu sezon ayrıca 5 de asisti bulunuyor.