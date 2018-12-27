Hakkı Bahar'a önemli görev

Ş. ve Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Avrasya Sorumlusu oldu.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş (TİM A.Ş) bünyesindeki Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Avrasya Sorumlusu oldu. Bahar, yurt dışında Türkiye markasını pekiştirmek, Türk mallarına olan ilgiyi artırmak ve ihracatçının ürününü hedef pazarlarında sergileyerek, satmasını amaçlayan bu önemli organizasyonun Avrasya'da atacağı her adımda aktif rol alacak.

TİM A.Ş. ve TTM hakkında bilgi veren Başkan Bahar, “TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş (TİM A.Ş), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde kuruldu. Şirket; yurtdışında ülkemizi doğru şekilde temsil ederek ‘Türkiye' markası oluşumuna destek olacak Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) projesini geliştirdi. Ve kısa sürede ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İtalya, İran, Rusya ve Kenya'da TTM açılışını gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte de farklı ülkelerde yeni TTM açma yolunda çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce gerçekleşen TİM Yönetim Kurulu toplantısında TİM A.Ş. ve TTM Avrasya sorumluluğu görevi şahsıma verildi” dedi.

Üstlendiği yeni görev hakkında da bilgi veren Hakkı Bahar, “TTM, bir araya gelmiş ihracatçıların, yurt dışında, hedef pazar olarak gördükleri bir ülkede ürünlerini küçük bir AVM, showroom ya da fuar mantığında sergileyerek, satmasını amaçlayan bir mekanizma. İhracatçı ürünlerini TTM'lerde 365 gün sergileyebiliyor. Siparişlerini TTM'nin bulunduğu ülkede alıp, ihracatını bölgesinden gerçekleştirebiliyor. Bu durum karşılıklı güvenin sağlanması, alıcının ürünü kendi ülkesinde yada şehrinde görmesi açısından da oldukça önemli. Bir diğer önemli konu da Türkiye ve Türk Malı algısının güçlenmesidir. Bu çerçevede bundan sonra ihracatçılarımızın Avrasya'da açacakları TTM'ler ile ilgili tüm çalışmaların başında, sürecin baştan sona planlamasında görev alacağım. Ülkemizin ihracatının daha da artırılması için çalışmalar gerçekleştireceğim” diye konuştu.

Bahar, “TTM'ler 2017 yılında, 2023 ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesini sağlamak amacıyla kuruldu. İhracatçılarımız TTM kurmak istemesi durumda devletimiz; mağaza, ofis, depo, showroom kiralarına, dekorasyona, tanıtım harcamalarına ve yurt dışında istihdam edilecek elemana kadar destek veriyor. Destek oranı hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde yüzde 60 oranında. Destek süresi şuan için 5 yılla sınırlı. Bu destekler sayesinde yurt dışı pazarlara açılmakta zorlanan küçük ve orta ölçekli firmalarımız, bir araya gelerek, uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırabilir” dedi.

Önümüzdeki dönemde Rusya ve Türki Cumhuriyetlerle başta enerji ve savunma sanayi olmak üzere iktisadi işbirliğinin, ikili ticaretin sektörel çeşitlilik gözeterek, geliştirilmesinin önemine değinen BAİB Başkanı Bahar, “Rusya ile ticarette aleyhimize bir surum söz konusu. İkili ticareti bir dengeye kavuşturmak, aleyhimize olan tabloyu lehimize çevirmek, münhasıran Rusya ile ticari ilişkileri organik olarak geliştirmek zorundayız” dedi. Bu çerçevede Moskova İşadamları Birliği (MAP) ile BAİB arasında imzalanan işbirliği protokolüne de değinen Başkan Bahar, “Kısa süre sonra Batı Akdenizli iş insanları MAP üyesi olmaya başlayacak. Batı Akdenizli iş insanları, Rusya'da gerçekleşecek projelerden anında haberdar olacak. MAP üyesi Rus işadamlarının ticari anlamda atacağı her adımdan haberdar olacak. Aynı şekilde MAP üyesi Rus işadamları ülkemizde yatırım yapacaksa önce BAİB üyelerine gelecek.”