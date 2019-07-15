Halıya sarılıp ölüme terk edilen eşekten iyi haber

Antalya'da, uyuz diye halıya sarılarak ormanlık alanda ölüme terk edilen ve kurtarıldıktan sonra 'Kadife' ismi verilen eşeğin veteriner gözetiminde tedavisi devam ediyor. Veteriner Hekim Burak Alyaprak, "Çok uzun süredir yerde yattığını öngörüyoruz, bu sebeple özellikle sol tarafında çok ciddi yaralar oluşmuş. Muhtemelen solundan sağına yer değiştirecek kadar bile mecali yokmuş diye düşünüyorum" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alana halıya sarılı şekilde bir eşek bırakıldı. Ormanlık alanda her sabah yürüyüş yapan bölge sakinlerinden İsmail Ayar, duyduğu ses üzerine halıya sarılı bitkin haldeki eşeği fark etti. Eve gidip, su ve yiyecek getiren Ayar, kendi imkanlarıyla 5 gün boyunca eşeğin hayatta kalmasını sağladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvan ambulansıyla ormanlık alana gelerek eşeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralarına müdahale edildiği sırada canının yandığı görülen eşeğin gözünden yaş aktı. Ekipler yaralı eşeği alarak tedavi için hayvanat bahçesine götürdü.

"Solundan sağına dönmeye mecali olmamış"

Kadife ismi verilen eşeğin, Veteriner Hekim Burak Alyaprak tarafından tedavisine başlanıldı. Kadife'nin çok uzun süredir yeterli bir biçimde beslenemediğini ve bakımsız kaldığını dile getiren Albayrak, "Üzerinde gördüğünüz yaralar yatak yarası olarak bilinen yaralar. Tek tırnaklı hayvanların yatması aslında tehlikeli bir durumun habercisidir. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatıyo, fırsatçı mikroorganizmalar devreye girip bağışıklığın düşmesiyle birlikte sistemik enfeksiyonlara neden oluyor. Dolayısıyla uzunca bir süredir bu problemlerle baş başa kalmış çok da başarılı olamamış ve bu hale gelmiş. Çok uzun süredir yerde yattığını öngörüyoruz, bu sebeple özellikle sol tarafında çok ciddi yaralar oluşmuş. Muhtemelen solundan sağına yer değiştirecek kadar bile mecali yokmuş diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Sürekli serum veriyoruz"

Öncelikle yara tedavisi uygulandığını ve yaraların temizlendiğini belirten Albayrak, enfeksiyonların giderilmesi için tıbbı girişimlerde bulunduğunu aktardı. "Sistemik bir enfeksiyonun olduğundan da şüpheleniyoruz o yüzden antibiyotiklere başlandı" diyen Albayral, "Çok zayıf kalmış, beslenememiş ve sıvı kaybetmiş, bu nedenle sürekli serum veriyoruz. Yaralarından dolayı ağrısı da var bu konuda da girişimlerimiz oldu. Şu anda yemek yemeye başladı, ayağa kalkmasını da ümit ediyorum kalktıktan sonra da eski günlerine geri dönecektir. Biz iki gündür misafir ediyoruz bu süreç içerisindeki gelişimini gördükten sonra zannediyorum 5 gün önce gelseydi çok daha hızlı bir iyileşme süreci yaşayabilirdi" diye konuştu.