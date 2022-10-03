Halk Dansları Gösteri Ekibi için yeni dönem başvuruları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Gösteri Ekibine başvurular 7 Ekim'e kadar www.abbsporhizmetleri.com üzerinden yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yürüttüğü çalışmaları çeşitlendirerek gençlerin her alana katılımını güçlendiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Halk Dansları Gösteri Ekibine 14-35 yaş arasında yeni ekip üyelerinin alınması ve 9-13 yaş grubunda da bir ekip oluşturulması amacıyla yeni dönem kayıtları açıldı.

Başvurular online olarak yapılacak

Gönüllü katılımın esas alındığı ve ücretsiz çalışmaların yapıldığı gösteri ekibinde yer almak için www.abbsporhizmetleri.com adresinden online başvuru yapılabilecek ve hem site üzerinden hem de 321 24 70 numaralı telefondan bilgi alınabilecek. Hiç halk oyunları oynamamış kişilerin de başvuru yapabileceği ekip için son başvuru tarihi 7 Ekim. İki ayrı yaş grubuna yönelik olarak planlanan çalışmalar bünyesinde birinci grup 14-35 yaş arası, ikinci grup ise 9-13 yaş arasındaki kişilere açık olacak.

Tüm yöresel oyunlara yönelik çalışacak olan Halk Dansları Ekibi, çalışmalarını Meltem Mahallesi'nde bulunan Atatürk ASFİM ve Kepezaltı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde yapacak.