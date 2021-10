Halk Et Serik'te 1 yılda 53 bin 573 kilogram et satıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle Serik'te 1 yıl önce hizmete açılan Halk Et Mağazası'nda 53 bin 573 kilogram et ve et ürünü satıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazalarına ilgi her geçen gün büyüyor. Antalyalı besicilerden alınan hayvanlardan elde edilen et ürünleri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 2 Ekim 2020'de Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'nde açılan Halk Et Serik Mağazası bugüne kadar 33 bin 788 kişi tarafından ziyaret edildi. Halk Et Serik Mağazası'nda 1 yılda satılan et ve et ürünü yaklaşık 54 bin kilograma ulaştı.

“Sürekli buradan alışveriş yapıyorum”

Halk Et Serik Mağazası'nın açıldığı günden beri müdavimi olduğunu söyleyen Erdoğan Tokdemir, “Çok güzel bir hizmet. Çok memnunuz. Sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Etler istediğimiz şekilde veriliyor. Temiz ve fiyatları da çok uygun. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle hizmetler getirdiği için” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkürlerini eden Yurdagül Doğan ise, “Halk etten çok memnunuz. Her şeyiyle çok güzel. Ürünler taze, fiyatlar makul. Başkanımız sağ olsun” dedi.

Korkoop Serik'te devam

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı birbirinden lezzetli yöresel ürünler de Halk Et Serik Mağazası'nda satışa sunuluyor. KORKOOP'un birbirinden lezzetli yöresel ürünler Serikli vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.