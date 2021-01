Halk Et Tırı'nda bir günde bir ton et ürünü satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazasında Finike'de ilk gün 1 ton et ürünü satıldı. Halk Et Mobil Satış Mağazası Finike'de iki haftada bir Salı günleri hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Mobil Halk Et Satış Mağazası'nın güzergahına Finike ilçesi de dahil edildi. Halk Et Tırı; Finike Yeni Mahalle Pazar Yeri Kapalı Spor Salonu yanında Finikelilere hizmet verdi. Finikeliler Halk Et Tırı önünde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Finike durağının ilk gününde 373 vatandaş Halk Et Tırını ziyaret ederek 1 ton et ürünü satın aldı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de Halk Et Tır'ını ziyaret ederek vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi.

Finikeliler, uygun fiyatlı ve sağlıklı et ürünlerini halkla buluşturan Halk Et Tırı'ndan alış veriş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Halk Et Tırı Satış Mağazası bundan sonra iki haftada bir Salı günleri Finike'de park edecek. Halk Et Tırı; 9 Şubat ve 23 Şubat Salı günleri Finike Yeni Mahalle Pazar Yeri Kapalı Spor Salonu yanında Finikelilere hizmet vermeye devam edecek. 2 ve 16 Şubat Salı günleri ise Elmalı'da olacak.

Her gün farklı ilçede

Halk Et Tırı, her Pazartesi Kemer'de Pazartesi Pazarı karşısında Turizm Uygulama Oteli yanında; 2 ve 16 Şubat'ta ise Elmalı'da Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak. Her Çarşamba Korkuteli Merkez Çayırlı Camii önünde park edecek Halk Et Tırı, her Perşembe Demre Pazar Yeri yanında, her Cuma da Kumluca Ahmet Yesevi Parkı İçi Cuma Pazarı yanında 10.00 -17.00 saatleri arasında hizmet verecek.