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Halk Et'in 3. Satış mağazası Alanya'da açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in halkı ucuz, kaliteli ve sağlıklı etle buluşturduğu Halk Et Mağazalarının üçüncüsü Alanya’ya açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halkı ucuz, kaliteli ve sağlıklı etle buluşturduğu Halk Et Mağazalarının üçüncüsü Alanya'ya açılıyor. Halk Et'in Kepez ve Manavgat'ın ardından Alanya'da açılacak 3. Mağazasının Mart ayı içerisinde hizmete açılması için hazırlıklar sürüyor.


Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halkı ucuz ve sağlıklı etle buluşturmak için hayata geçirdiği Halk Et Projesi Antalya geneline yayılıyor. Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde açılan ve yoğun ilgi gören ilk satış mağazasının ardından, Manavgat'ta açılacak Halk Et'in ikinci satış mağazası için son aşamaya gelindi. Manavgat İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde açılacak Halk Et Manavgat Satış Mağazası'nın kısa süre sonra hizmete açılması planlanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET, Halk Et'in üçüncü mağazasını Alanya'da açmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi.


Alanya'da Mart ayı içinde hizmete açılması planlanan Halk Et Satış Mağazası, Şekerhane Mahallesi, Eczacılar Caddesi Cuma Pazarı Mevkii'nde bulunuyor. Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Halk Et Mağazası'nın Alanya'da da açılacak olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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