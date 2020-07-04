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'Halk Et'in 3 şubesinde 203 ton et satışı yapıldı

Kepez, Manavgat ve Alanya’da hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazalarında bugüne kadar toplam 202 bin 700 kg et ve et ürünü satıldığı bildirildi.

Kepez, Manavgat ve Alanya'da hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazalarında bugüne kadar toplam 202 bin 700 kg et ve et ürünü satıldığı bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Halk Et Projemiz halkımızın gösterdiği ilgiyle her geçen gün büyüyor” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazalarına gösterilen ilgi artıyor. Belediye şirketi ANET tarafından işletilen Halk Et'in Kepez, Manavgat ve Alanya'da bulunan 3 şubesini 2019 Aralık-2020 Haziran tarihleri arasında 81 bin 500 kişi ziyaret ederken, 202 bin 700 kg et ve et ürünü satışı gerçekleşti. Halk Et'te kıymanın 39.90, dana kuşbaşı 49.90 liradan satışa sunuluyor.



Tüm ilçelere açılacak


Halk Et'e olan ilgi ve talebin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Satış rakamları bu projenin doğruluğunu ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediyemize ve ANET'e olan güven ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 3 şubemizde et ürünleri satışı 203 tonu geçti. Halkımızı ucuz, sağlıklı ve kaliteli et ve et ürünleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Antalyalı üreticilerden aldığımız hayvanları, uzman veterinerler kontrolünde kesip, işleyerek tüketiciyle buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde Halk Et şubelerimizin olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Antalyalı vatandaşlarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık” dedi.

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