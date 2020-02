Halk Et'te iki ayda 34 ton et satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki Kepez İlçesi'nde açılan Halk Et uygun fiyatla et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. 11 Aralık 2019 tarihinde kapılarını açan Halk Et Kepez Satış Mağazası'nda iki ayda 34 bin kilo et ve et ürünü satıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Manavgat ve Alanya'da da Halk Et Satış Mağazaları'nın açılması için son hazırlıklar sürüyor.

Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et'e olan ilgi ve talep her geçen gün artıyor. Kepez Zafer Mahallesi'nde açılan Halk Et'in ilk satış mağazası 11 Aralık-11 Şubat tarihleri arasında 14 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Halk Et'te bugüne kadar satılan et miktarı 34 bin kilograma ulaştı.

Tüm ilçelerde açılacak

Halka son derece modern ve sağlıklı koşullarda et ve et ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği Halk Et'in gördüğü yoğun ilginin ardından harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla yeni mağazalar için hazırlık yapıyor. Manavgat Bahçelievler Mahallesi ve Alanya Şekerhane Mahallesi'nde açılacak Halk Et Satış Mağazaları için son hazırlıklar sürdürüyor. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Halk Et, Manavgat ve Alanyalılarla da buluşacak.

Antalyalıları ucuz ve sağlıklı etle buluşturmak için söz verdiğini ve bu sözünü de kısa sürede hayata geçirdiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Halk Et Satış Mağazalarımızı diğer ilçelerimizde de açmak için yer arayışlarımız devam ediyor. Antalyalı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Kaliteli et ürünlerini piyasa fiyatının altında, hijyen ortamda kaliteli Antalyalılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

"Lezzetli ve uygun fiyatlı"

Emekli Hüseyin Şakı açıldığı günden beri alışveriş yaptığını söyleyen, “Halk Et'in ürünleri gayet sağlıklı ve lezzetli. Zaten güzel ve kaliteli olmasaydı gelmezdik. Fiyatlarda uygun. Örneğin kasapta kuşbaşı 60 lira ise burada 49 liraya alabiliyoruz” diye konuştu.

Halk Et'in ürünlerinden memnun olduğunu ifade eden emekli Mustafa Akıncı da “Kıyması bile farklı diğerlerinden, ürünlerinde karışık yok güvenle alışveriş yapabiliyoruz. Muhittin Böcek Başkanımıza bu hizmeti için teşekkür ederiz ve Muratpaşa Bölgesi'ne de bir Halk Et şubesi açılmasını istiyoruz” dedi.