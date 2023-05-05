Halk korosundan “Bahar Konseri”

Konsere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile eşi Fikriye Topaloğlu ile Kemer Belediyesi eski Başkanı Hasan Şeker de izledi. Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen konseri izlemeye gelen çok sayıda vatandaş, Türk sanat müziği eserleri ile güzel bir akşam geçirdi. Başkan Topaloğlu ve konseri izlemeye gelenler, koronun seslendirdiği eserlerle adeta hem geçmişi yad etti hem de keyifli anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, şarkılara zaman zaman eşlik etti. Konser, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konser sonrası yaptığı konuşmada, sanat faaliyetleri çerçevesinde Kemer'de değişim rüzgarlarının sürdüğünü belirterek, konserde emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi. Her şeyin başının eğitim olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Furkan Üstündağ ve koromuzla gurur duyuyoruz. ‘Sanat altın bileziktir'. Artık Kemer'in her mahallesinde bir müzik aleti sesi gelemeye başladı. Bunun mimarı Furkan hocadır. Bugün söylenen şarkılarla eskilere gittik. Gençlik yıllarımızdaki hatıralarımızı tazeledik. Kemer'de sanatla ilgili faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi. Şef Furkan Üstündağ ise desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti. Konser sonrası Başkan Topaloğlu, Üstündağ'a çiçek verdi.