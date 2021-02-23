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Halk otobüsünün arkasında çocukların tehlikeli paten yolculuğu

Antalya’da yaşları 10-14 arasında değişen 5 çocuğun halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da yaşları 10-14 arasında değişen 5 çocuğun halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Dün, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 km hızla giden halk otobüsünün arkasına yaşları 10-14 arasında değişen 5 patenli çocuk tutundu. Çocukların tehlikeli yolculuğunu gören sürücülerse o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oldukça Rahat tavırlar sergileyen çocuklardan birisi, görüntülendiğini anlayınca kıyafetinin kapüşonunu başına geçirdi, bir diğeri ise otobüse tutunmayı bıraktı.


Yolcu koltuğunda görüntüyü çeken vatandaş ise yanındaki sürücüye ‘Kornaya bas' şeklinde uyarıda bulundu.

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