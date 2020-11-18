Halk Süt dağıtımı devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dahil 19 ilçede 2-5 yaş arasında ihtiyacı olan çocuklara Halk Süt dağıtımı sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt projesi kapsamında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre süt desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekonomik yönden yoksunluk çeken ailelere çocuk sayısına göre ücretsiz süt dağıtımı gerçekleştiriyor.

19 ilçede dağıtım

Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ve ekonomik açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarını kapsayan projede sütler 1 litrelik ambalajlarda ailelere teslim ediliyor. Büyükşehir ekipleri, merkez ve ilçelerde çocuklara Halk Süt paketlerini ulaştırarak, yüzlerini güldürüyor.

Süt üreticisi destekleniyor

Kemer'de ihtiyacı olan çocuklara sütleri teslim edildi. Büyükşehir ekipleri, Kemer'in tüm mahallelerinde başvuruları olumlu sonuçlanan 61 ailenin 2-5 yaş arası çocuklarına Halk Süt paketlerini ulaştırdı. Manavgat'ta da, sosyo-ekonomik yönden durumları iyi olmayan ailelerin 955 çocuğuna 1'er litre ambalajlarda 8 litre süt evlere kadar ulaştırıldı. Halk Süt Projesi kapsamında Korkuteli İlçesi'nde 83 aileye, Finike'de de 66 aileye toplam 528 litre halk süt dağıtımı yapıldı. Halk Süt projesinde sütler yerel üreticiyi desteklemek için Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden alınıyor.