Halk tiyatrosu seyirci ile buluştu

Kumluca'da 4 yıl önce dönemin CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner tarafından kurulan Halk Tiyatro son gösterisini Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdi. “Adalet Sizsiniz” adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Uğur Duran'ın yazıp, yönettiği 4 perdelik “Adalet Sizsiniz” tiyatro oyununu CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, CHP kadın Kolları Başkanı Rabia Demir ve çok sayıda vatandaş izledi. Adalet İsitemindeki aksaklıkları konu edinen tiyatro sanatseverler tarafından ilgi ile izlendi. Tiyatronun sonunda tiyatronun Kurucusu Kemal Bilal Öner'e CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz tarafından plaket verildi.