Halka ucuz et projesi merkezden başlayacak

Antalya Tarım Konseyi toplantısında tarım ve hayvancılığa yönelik projelerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ucuz et projesini Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'ndan başlatıp tüm ilçelere yayacaklarını söyledi.

Antalya Ticaret Borsası'nda düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Tarım” toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantı öncesi ATB Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. Başkan Böcek, Antalya'nın yaş sebze meyve üretiminde Türkiye'nin başkenti olduğunu belirterek, “Böylesi bereketli topraklarda Ticaret Borsamızla birlikte güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Başkan Böcek daha sonra Antalya Tarım Konseyi Toplantısı'nda görevde olduğu 170 günlük sürede yaptıklarını özetleyerek tarım ve hayvancılıkla ilgili yapacağı hizmetleri anlattı. Antalya tarımı için önemli hizmetler gerçekleştireceklerine dikkat çeken Başkan Böcek, yerelden kalkınmaya çok önem verdiklerini ifade etti. Başkan Muhittin Böcek, öncelikle Antalya'daki tüm halleri gezdiğini ve koşullarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyleyerek, “43 tarımsal sulama kooperatifinin tükettiği elektrik parasını Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ödüyoruz. Yeni kooperatiflerin kurulması söz konusu. Onlara da aynı şekilde destek olacağız ve elektrik paralarını ödeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

"Kadınlara pozitif ayrımcılık"

“Tarım sektöründeki kalifiye eleman sayısını arttırmak üzerine borsamızla işbirliği yapacağız" diyen Böcek, "Ayrıca pozitif ayrımcılık yaparak, kadın kooperatiflerini tüm ilçelerde yaygınlaştıracağız. Özellikle ekolojik tarım alanında eğitimler vereceğiz. Çeşitli ürünlerin üretimini sağlayıp, satış üniteleri oluşturacağız. Sera yatırımlarındaki imar yönetmeliklerinden kaynaklan sorunları çözerek ruhsat, harç bedellerini azaltacağız. Organik gübre, tohum desteği ve meyve fidesi ile organik üretimi yaygınlaştıracağız. Üründe kaliteyi artırmak için toprak ve yaprak analiz laboratuvarları açacağız. Antalya'ya özgü ürünlerin tescillerini sağlayarak coğrafi ürün işaretlemesi yaptırıp, ürün değerini arttıracağız" diye belirtti.

Ucuz et geliyor

Bundan sonra ilçe belediye başkanları, ziraat odası, ilgili dernek başkanlarıyla tarım konusunda işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini belirten Böcek, “Üreticinin biyolojik mücadelede yetersiz kalmasından dolayı ürün kayıpları yaşamaması adına üreticiye destek olacağız. Tüm ilçede arıcılıkla ilgili kovan ve eğitim desteği vereceğiz” dedi.

Hayvansal üretimi desteklemek amacıyla Halk Yem, Halk Süt, ucuz et projeleri olduğunu hatırlatan Böcek, ucuz et projesini Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı'ndan başlatacaklarını ve ardından tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını söyleyerek, "Ruhsatlı hayvan pazarı ile ilgili hayvan ve et borsasında gerekli geliştirmeyi de birlikte yapacağız. Hayvan ölümlerini azaltmak amacıyla buzağı üniteleri kurarak çiftçilerimize destek vereceğiz. Su ürünlerinin karaya çıkarılmasıyla ilgili iskele sorunları konusunda üzerimize ne görev düşüyorsa yapacağız" mesajını verdi.

Çandır: "Amaca ulaşmamız daha da kolaylaşacaktır"

Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır da Antalya'daki tarım paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Tarım Konseyi'nin Türkiye'de örnek olduğunu belirtti. Antalya'nın tarım potansiyeli hakkında sunum yaparak Başkan Böcek'e bilgi veren Çandır, Antalya'nın potansiyelinin mevcut durumun kat ve kat üzerinde olduğunu belirtti. Çandır, “Amacımız bu potansiyeli sürdürülebilir nitelikte hayata geçirebilecek uygulamaların içinde olmaktır. İnanıyorum ki Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kapasitesiyle birlikte çalıştığımızda bu amaca ulaşmamız daha da kolaylaşacaktır. Birlikte hareket etmek kültürümüzle Antalya'ya faydalı hizmetler etmek isteriz” dedi.

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Tarım Konseyi üyelerinin sorularını yanıtladı.