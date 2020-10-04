Haluk Levent 17 yıldır ölümcül hastalıkla savaşan Burak'ın sesini duydu

Antalya'da ortaokul son sınıftayken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan ve sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veren 29 yaşındaki Burak Yılmaz'ın sesi AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Başkanı Haluk Levent'e ulaştı. Sosyal medya hesabından İhsas Haber Ajansı'nın haberini paylaşan Haluk Levent, "Gördüm. Çok etiketlemişsiniz arkadaşlar. Antalya Ahbap! Kardeşimize ve ailesine Ahbap olalım! Elbet yanına gidip şarkı da söyleriz!@ahbap_antalya" ifadelerini kullandı.

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, ortaokul son sınıftayken bir anda gözlerinde sıkıntı yaşadı ve dengesini kaybederek düşmeler yaşamaya başladı. Okul döneminde basketbol oynayan 2 metre boyundaki gencin durumunu başlarda ailesi anlayamadı ancak yaşananlar süreklilik kazanınca aile çocuklarını doktora götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz'a SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. Zaman ilerledikçe durumu daha da ağırlaşan Yılmaz, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası ise konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını kaybederek yatağa mahkum oldu. Yılmaz ailesi, çocuklarının yakalandığı hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenince ise adeta yıkıldı.

“Sadece Haluk Levent şarkılarına tepki veriyor”

Oğlunun Haluk Levent aşığı olduğunu dile getiren Serpil Yılmaz, sadece onun şarkılarına aşırı tepkiler verdiğini belirterek, “Haluk Levent'i çok seviyor, aşığı diyebilirim. Bütün şarkılarını ezbere biliyordu. Hatta bazen birlikte söylemeyi deniyor. Sesi de çok güzeldi. Morali bozuk olduğu zaman onu açıyorum hemen gülmeye, elini kolunu oynatmaya ve tepki vermeye başlıyor. Sadece Haluk Levent şarkılarına veriyor. Her zaman ona bu şarkıları çalıyorum. Onun gülüşü bu şekilde. Çok mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

“Hastalığa yakalananların ailelerine yardım edilmeli”

Bu hastalıktan birçok kişide bulunduğuna dikkat çeken Serpil Yılmaz, eşi devlet memuru olduğu için bakıcı maaşı alamadıklarını ve oğlunun kişisel bakımları için verilen malzemelerin yetmeyerek maddi anlamda sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Kimseden şahsi olarak kesinlikle yardım talep etmediğini vurgulayan Yılmaz, yetkililerin bez yardımının yanı sıra diğer malzemeler konusunda da bu hastalığa yakalanan kişilerin ailelerine destekte bulunması gerektiğini söyledi. Yılmaz, hastalığın tedavisinin bulunması için de bilim adamlarına seslendi.

Haberin İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilmesinden kısa süre sonra Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Başkanı sanatçı Haluk Levent'ten aileyi duygulandıran bir paylaşım geldi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından İhlas Haber Ajansı'nın haberini paylaşarak Antalya AHBAP platformunu Burak'a ahbap olmaya çağırdı. Levent mesajında, "Gördüm. Çok etiketlemişsiniz arkadaşlar. Antalya Ahbap! Kardeşimize ve ailesine Ahbap olalım! Elbet yanına gidip şarkı da söyleriz!@ahbap_antalya" ifadelerini kullandı.