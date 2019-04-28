Haluk Levent, Kumluca'da domates kralı oldu

Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kumluca'da sahne alan Haluk Levent'e, konser sonunda salkım domateslerden oluşan kolye hediye edildi. Kolyeyi boynuna takan Levent, “Arkadaşlar burada muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Bakın bunu yapacaklar ve yarın gazetelerde manşet şu, 'domates güzeli' dedi.

Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nin bu yıl 20'ncisi düzenlendi. Festival kapsamında şarkıcı Haluk Levent de konser verdi. Konser sonunda Levent'e salkım domateslerden oluşan kolye takdim edilmek istendi. Levent, “Arkadaşlar burada muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Bakın bunu yapacaklar ve yarın gazetelerde manşet şu, ‘domates güzeli'" ifadelerinde bulundu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise sanatçı Levent'i, "Domates güzeli değil, domates kralı seçileceksiniz" diyerek ikna etmeye çalıştı.

"Ben bu tuzağa sayenizde düştüm"

Haluk Levent, vatandaşların "al" tezahüratlarına daha fazla dayanamayarak, “Arkadaşlar bildiğiniz gibi domates kraliçesi vardı. Ben domates kralı oldum. Burada bir tuzak var. Ben bu tuzağa sayenizde düştüm. Madem siz istediniz, arkadaşlar burada gördüğünüz tüm domatesleri alın. Götürelim, bunlar istedi. Yarınki gazete manşetlerini görebiliyorum. Ben bittim” şeklinde espri yaptı.

Konuşmaların ardından sahneden inen Levent, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Festivalde geceye katkıda bulunan firma sahiplerine de plaket verildi. Haluk Levent'in konserinin ardından ise havai fişek gösterisi yapıldı.