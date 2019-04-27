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Hamzaoğlu: "1 puan kötü değil"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda aldıkları 1 puanın kritik süreçte kötü olmadığını bildirdi.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını hatırlattı.


Antalyaspor'un bu sezon gösterdiği performansı öven Hamzaoğlu, “Maça çok iyi başlayamadık. Antalyaspor üstünlük kurdu ve bunun neticesinde golü de buldu. İkinci yarı değişiklik yapıp rakibe üstünlük kurmamız gerekiyordu. Durumumuz itibariyle maçlarımızı kazanmak zorundayız. Aldığımız bir puan bizim için önemli durumdadır. İkinci yarıda rakibin kalesine yakın oynadık ve penaltıdan golü de bulduk. Ama bize galibiyeti getirecek pozisyonları üretemedik. Maçı kaybedelirdik de. Buradan aldığımız bir puan bu süreç için kötü değil. Kendi sahamızdaki Bursaspor maçını kazanıp emin adımlarlar yolumuza yürümeye gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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