İhlas Haber Ajansı

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Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

Antalya’da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı kümeste yakalandı.

Antalya'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı kümeste yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Antalya Çocuk İlamat Masasınca 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan N.E.'nin bilgilerine ulaşıldı.


Cezaevi firarisi şüpheli saklandığı yerin bahçesindeki kümeste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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