Harçlıkları ile 4 kitap bastırabilen öğrenciye milli eğitimden destek

Yıllarca biriktirdiği okul harçlıklarını hayalini kurduğu şiir kitabı için harcayan lise öğrencisi Demet Ünlü'ye Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden destek geldi.

Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Demet Ünlü, küçük yaşta yazmaya başladığı şiirlerini "Siyah Beyaz Hayat" isimli kitabında topladı. Vatan, Mustafa Kemal, dostluk, aşk, özlem konularının işlendiği kitapta 54 şiir yer aldı. Ünlü, haftalık harçlıklarından biriktirdiği parayla ilk kitabından sadece 4 adet bastırabildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilen Demet'in heyecanı sonuç verdi ve beklenen destek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.

Biriktirdiği paralar ile ancak 4 adet kitap bastırabilen Ünlü'yü makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğrencilerin bu tip örnek davranışlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Demet Ünlü'ye hayallerin peşinden gitmesini söyleyen Arslan, sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bu haberi beğenip paylaştığını hatırlattı. Demet Ünlü ise şiir yazmaktan vazgeçmeyeceğini, ilerde yeni kitaplarının basımı için bu desteğin kendisine moral verdiğini söyledi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yüksel Arslan'ın talimatı ile şiir kitabından 1.000 adet basma sözü verdi.