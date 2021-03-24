Hareket halinde alev alan otomobili, vatandaşlar söndürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halinde alev alan otomobil, vatandaş tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın dün öğle saatlerinde Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine hareket halindeyken motor kısmından alevler yükselen 42 ZK 698 plakalı otomobili sürücüsü durdurarak, yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada bölgeden geçen vatandaşlar, durumu görünce yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, daha sonra çekici ile kaldırıldı. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.