Hareket halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hareket halinde yanmaya başlayan otomobil, demir yığınına döndü. Sürücü, motosikletli bir kişinin uyarısıyla ailesini ve kendini dışarı attı.

Evrenseki Yenimahalle mevkisinde hareket halindeyken yanmaya başlayan otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan ailesi son anda araçtan inerek canlarını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İmdat A.'nın kullandığı 07 AOB 488 plakalı otomobilden Evrenseki Mahallesi'ndeki ana yolda seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. İmdat A.'ya bir motosiklet sürücüsü aracının yandığını söyledi. Bunun üzerine sürücü aracını hemen sağa çekip, içerideki ailesini dışarı çıkardı. Kısa sürede tüm otomobili alevler sardı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar diğer taraftan, yangın tüpüyle otomobile müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleye rağmen alevler büyümeye devam etti. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tamamen yanan araç ise hurdaya döndü.

"Motosiklet sürücüsü hayatımızı kurtardı"

Ailesiyle birlikte tarladan eve döndüklerini belirten otomobil sürücüsü İmdat A., “Tam kavşaktan sokağa dönmeye hazırlandığım sırada bir motosiklet sürücüsü bana aracımın ön kısmını göstererek el-kol işaretinde bulundu. Kavşağı döndükten sonra otomobili yolun sağına çekip durduğumda motor kısmından duman çıktığını gördüm. Otomobilde bulunanları araçtan uzaklaştırdım. Bu sırada alevler yükselmeye başladı. Oğlum ve komşularımız yangın tüpüyle müdahalede bulundu. İtfaiye gelip söndürdü ama tamamen yandı. Çok şükür kendimize bir şey olmadı” diye konuştu.