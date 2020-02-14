Hasan Çavuşoğlu: “Takımımız başarılı bir grafik sergiliyor”

Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'i değerlendirdi.

“Şükürler olsun kupada Galatasaray'ı eledik”

Çok yoğun bir maç trafiğine girdiklerine aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyük takımlarıyla karşılaştıklarını da söyledi. Çavuşoğlu, “Şükürler olsun kupada Galatasaray'ı eledik. Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Penaltıyı atmış olsaydık oradan da büyük ihtimalle galip gelme ihtimalimiz yüksekti. Kısmet böyleymiş. Takımımızın ve teknik ekibimizin başarılı bir grafik çizdiğini söyleyebiliriz” dedi.

“Taraftarların desteğine ihtiyacımız var”

İkinci yarının başlaması itibariyle çok yoğun bir tempoda olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Önümüzde de önemli Gençlerbirliği maçı var. Galatasaray ile içeride oynadığımız maçta taraftarımızın çok önemli bir desteği vardı. Her maçın öyle olmasını istiyoruz. Özellikle önümüzdeki maçın o şekilde olmasını istiyoruz. Maç bu hafta öğle saatinde, taraftarımız pikniğe gitmesin takımı desteklesin. Galatasaray maçında tribünün her tarafından destek vardı, her maç böyle olması lazım. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Allah'a şükür hem ligde hem kupada yolumuza devam ediyoruz. Antalya'nın iki güzide takımı, Antalyaspor ile Alanyaspor kupada karşılaşacak. Neticede burada bir şehrin iki takımından birisi Türkiye Kupası finali oynayacak. Bu çok önemli. Antalya'nın takımları hepimizin takımları. Ben özellikle buradan şunu söylemek istiyorum; bizim söylediklerimizi iyi algılamaları lazım. Kesinlikle Alanya Antalya ayrımı yapmadan, taraftarlarımızın Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Sosyal medyadan birçok olumsuz eleştiri yazıyorsunuz”

Turuncu-yeşilli taraftarlardan istediği olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Buradan gençlere sesleniyorum; Sosyal medyadan birçok olumsuz eleştiri yazıyorsunuz. Bu eleştirileri kesinlikle yapmayalım. Hem kulübümüze, hem yönetime hem Alanya'ya bu şekilde zarar verirsiniz. Futbol müsabakaları sahada oynanır ve orada biter. Oradaki neticeye herkes saygı duyar. Özellikle Antalya'nın iki takımının taraftarı arasında asla en ufak bir şey olmasını kesinlikle istemiyoruz ve kabul etmiyoruz. Bununla alakalı valimizle görüştük, Antalya ve Alanya'daki emniyet güçlerimizle de görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal medyada olumsuz veya hakaret içerikli yazı yazanlara yasal işlem yapılacağının ve duyarsız kalınmayacağının bilinmesini istiyorum. Sonra bana kimse ‘Bana şu oldu' diye yakınmasın. Kimsenin iki şehrin futbol takımının arasına girmeye, taraftarların arasına girmeye kimsenin hakkı yok. Bunu altını çizerek söylüyorum. Alanyaspor, Antalyaspor hepimizin futbol takımı. Hepsine destek vermek zorundayız. Biz Alanya olarak üzerimize düşeni her zaman yapalım, bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Alanya taraftarından kendini bilenler zaten böyle şeyler asla yapmaz. Birkaç kişi bunu yapmaya çalışırsa da önüne geçeriz. Alanyaspor'a zarar vermek isteyenleri de taraftar olarak asla kabul etmeyiz. Bizim yaptığımız işlere saygı duymanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.