Hasan Çavuşoğlu: “Üzüntü içerisindeyiz”

Kayseri deplasmanı dönüşünde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'la ilgili olarak Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Sural ameliyata alındı ve maalesef ameliyattan çıktıktan bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerindeki kulüp başkanları acımızı paylaştılar. Zor durum ailesi için de bizim için de zor durum” dedi.

Dün deplasmanda oynanan Kayserispor maçı dönüşünde yaşanan trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural için Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

“Ne dersek diyelim anlamı olmuyor”

Çok üzgün olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çok üzgünüz ve camiamız yasta. Gece 2 sularında Kayseri'den futbolcularımız kiralanan özel araçla dönerken şehir girişinde şoförlerin uyumasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan futbolcumuz Sural'ı kaybettik. Araçta 7 futbolcumuz vardı. Diğerlerinde sıyrıklı ve bazı yaralar var ama sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Sural ameliyata alındı ve maalesef ameliyattan çıktıktan bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerinden kulüp başkanları acımızı paylaştılar. Zor durum, ailesi için de bizim için de zor durum. Eşine anlatırken bile zor anlar yaşadık. 2.5 aylık kız çocuğu var ve yine 4 yaşında bir kızı var. Zor. Ne dersek diyelim anlamı olmuyor. Biz de ne diyeceğimizi bilmiyoruz doğrusu, ilk kez kamera karşısında ne diyeceğimiz, bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Diğer oyuncuların tedavileri sürüyor”

Cenaze konusunda da açıklamalar yapan Çavuşolu, "Kulüp binasında bir tören planlamayı düşünüyoruz. Dışişleri Bakanı'nın da gelmesine göre saatler belli olacak. Kazaya karışan sürücülerle ilgili Emniyet Müdürlüğü çalışma yapıyor. Ben de onlardan aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğunu, ikisinin de olayı hatırlamadığını ve uyuduğunu emniyetten aldığım bilgiye göre söylüyorum. Diğer oyuncuların tedavileri sürüyor, en kısa sürede evlerine gönderirler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kolay bir iş değil”

Bir sonraki hafta sahalarında karşılaşacakları Konyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği hakkında da konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Onunla alakalı bir çalışmamız olacak. Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Onunla ilgili çalışmamız olacak, önümüzdeki maç pazartesi olduğu için izin işlerini teknik ekip belirliyor. Maç pazartesi olduğunda genelde 2 gün izin kullanılıyor. O izinden dolayı serbest bırakıldı yoksa kazaya karışan futbolcular kafileyle dönüyorlardı. Oyuncalarımızın psikolojileri hiç iyi değil. Hem kaza atlattılar hem de arkadaşlarını, aile içindeki bir ferdimizi kaybettik. Herkesin psikolojisi alt üst oldu. Sergen hoca da akşam İstanbul'a gitmişti, ilk uçakla tekrar geliyor.”