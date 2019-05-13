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Hasan Çavuşoğlu'ndan Emre Akbaba'ya ziyaret

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kaval kemiği kırılan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kaval kemiği kırılan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta kaval kemiği kırılan eski futbolcuları Emre Akbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, yaşanan talihsiz sakatlığın kendisini derinden üzdüğünü belirterek, "En kısa sürede sağlığına kavuşarak güçlü bir şekilde sahalara döneceğine inanıyorum. Kendisine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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