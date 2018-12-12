Hasan Mert Kızıl, Avrupa 2'ncisi oldu

Muratpaşa Belediyespor sporcusu, Hasan Mert Kızıl, Solvenya Maribor'da düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi oldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde ilçe'nin farklı mahallerinden vatandaşlarla biraraya geldi. Mesaisine belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa'da başlayan Başkan Uysal, 2 saate yakın ilçe sakinlerini şikayetlerini dinledi, sorunlara çözüm yolları sundu.

Başkan Uysal'ın bu haftaki misafirleri arasında, Solvenya'nın Maribor kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndan Avrupa 2'ncisi olan Muratpaşa Belediyespor sporcusu Hasan Mert Kızıl vardı. Ringlerin ‘kızıl fırtınası' şampiyona öncesi ziyaretinde Başkan Uysal'a verdiği sözü tuttu ve madalyasıyla randevusuz görüşme saatine geldi. Kızıl, kendisine verdiği destek ve güveni dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. Başkan Uysal, genç sporcunun başarılarıyla gururlandıklarını belirtirken Kızıl'a gelecek turnuvalar için başarı dileklerinde bulundu.