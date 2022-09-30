Hasan Subaşı Tesisleri'nin imar sorunu çözüme kavuşuyor

Başkan Böcek, Hasan Subaşı Tesislerinde içinde bulunduğunu bölgeye ait imar uygulamasıyla ilgili olarak 1/1000 ölçekli imar planının Muratpaşa Belediyesinden Büyükşehir'e geldiği taktirde hızlı bir şekilde süreci tamamlayacaklarını söyledi.

Sorun çözülüyor

Başkan Muhittin Böcek de Antalyaspor'a her platforma desteğinin sürdüğünü söyledi. Başkan Böcek, Hasan Subaşı Tesisleri'nin yıllardır imar planlarında sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, “Özel mülkiyete de konu olan parsellerin de bulunduğu alanın imar sorununu çözdük. Mülk sahipleri yıllardır beklediği imar planına kavuştu. Fiilen Antalyaspor'un kullanımında olan ancak hukuken sıkıntıları olan Hasan Subaşı Tesisleri alanını fiili durumuna uygun hale getirdik. Yıllardır süre gelen sorun artık çözüme kavuşuyor” diye konuştu.

Hayırlı olsun

Başkan Muhittin Böcek, 1/1000 ölçekli imar planının Muratpaşa Belediyesi'nden onaylanarak Büyükşehir Belediye Meclisine geldiğini hatırlatarak, “Büyükşehir Meclisi olarak da Hasan Subaşı Tesislerinde içinde bulunduğunu bölgenin 1/ 25 bin ve 1/ 5 binlik planlamalarını tüm meclis üyelerimizin katkıları ile geçirdik. Planlama sürecinde katkısı ve desteği olan herkese teşekkür ederim. Alana ait imar uygulaması işlemi Muratpaşa Belediyemizden Büyükşehir'e geldiği taktirde hızlı bir şekilde süreç tamamlanacaktır. Antalyaspor'umuza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.