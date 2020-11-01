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Hasar tespiti için Antalya'dan İzmir'e 12 kişilik ekip yola çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de 6.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında bölgede hasar tespit çalışmasında görev almak üzere 12 kişiden oluşan bir teknik ekibi afet bölgesine gönderdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek, depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Afet bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için ilk etapta 5 tam donanımlı kurtarma aracı ve 17 kişilik ara kurtarma timi, 5 bin kişiye kadar yemek çıkarabilen Mobil Aşevi, battaniye, gıda kolileri ile sosyolog ve sosyal


hizmet uzmanları bölgeye ulaşmıştı. Büyükşehir Belediyesi şimdi de bölgede hasar tespit çalışmalarına katılacak 12 kişilik teknik ekibi acil olarak İzmir'e gönderdi.


Mühendis ve mimarlar asar tesiti yapacak


Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine 6.6 şiddetinde deprem afeti yaşayan İzmir'e hasar tespit çalışmasında görev almak üzere 8 inşaat mühendisi, 4 mimardan oluşan teknik ekip yola çıktı. Altı arazi tipi araç ve şoförleri ile birlikte deprem bölgesine hareket eden ekipte ayrıca Fen İşleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 210 KW gücünde mobil jeneratör de yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi teknik ekibi, bölgede hasar tespit çalışmalarına katılacak.

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