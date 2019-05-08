Haşim İşcan'da metruk binalar yıkılıyor

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl Temmuz ayında üst üste çıkan yangınlarla büyük zarar gören ve aynı zamanda kentsel sit statüsünde bulunan Haşım İşcan Mahallesi'nde yıkılma ve göçme tehlikesi bulunan metruk yapılarda yıkımlara devam ediyor. Ekipler bu kez mahallede yangının başladığı 1306 sokakta bulunan 3 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım için sabah saatlerinde Muratpaşa Belediyesi ekipleri sokağa geldi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerini ardından metruk yapılar tek tek kontrol edildi. Kapıları kırarak açan görevliler, uzun süredir kullanılmayan binalarda tüm odalara baktı, boş olup olmadığı noktasında kontrolleri tamamladıktan sonra iş makineleri yıkıma başladı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararları doğrultusunda mahallede yıkımlar gerçekleştirilirken yıkım öncesi Muratpaşa Belediyesi, yapıların röleve çalışmasını da gerçekleştirdi.