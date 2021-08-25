Haşmet Öyken AGC başkan adaylığını açıkladı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıda başkanlık adaylığını açıklayan Öyken, “Bugünkü toplantımız bir adaylık açıklamasıdır. Yönetimiz kurulumuzla bir başka buluşmada karşınıza çıkacağız. İnanın bizim yönetimimiz, hepinizin takdir ettiği, tanıdığı, sevdiği, arkasında gönül rahatlığı ile duracağınız tertemiz bir yönetim olacak” dedi.

Haşmet Öyken, Ekim ayında yapılacak olan başkanlık seçimine adaylığını Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Adaylığını açıkladığı konuşmasında, seçilmesi halinde kongrenin ertesi günü kapılarının herkese açık olacağını belirten Öyken, Antalya basının yaşadığı sorunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğini söyledi. Öyken, konuşmasında başkan seçildiği takdirde yapacağı projelerden de bahsetti.

“Amacımız AGC'ye güç katmak”

AGC'ye adaylığını açıklayan Haşmet Öyken, “Kurucularımız başta olmak üzere bu mesleğin kahrını çekip, tecrübeleriyle bizi bu günlere getiren, saygıda hiçbir zaman kusur etmeyeceğimiz büyüklerimizin de henüz yeni üye olan en genç üyelerimizin de içinde olmaktan onur duyacağı bir gazeteciler cemiyeti hayaliyle yola çıktık. Biz bu kapıdan girince siyasi görüş, ideoloji, din, dil, ırk ayrımı yoktur. Amacımız, basın mesleğine, 37 yıllık Antalya Gazeteciler Cemiyetine güç katmak. Bu mesleği özveriyle yapan meslektaşların ekonomik ve demokratik haklarını savunmak. Bugünkü toplantımız bir adaylık açıklamasıdır. Yönetimiz kurulumuzla bir başka buluşmada karşınıza çıkacağız. İnanın bizim yönetimimiz, hepinizin takdir ettiği, tanıdığı, sevdiği, arkasında gönül rahatlığı ile duracağınız tertemiz bir yönetim olacak” diye konuştu.

“Gazetecilerin ev sahibi olmaları için girişimler”

Başkan seçilmesi halinde yapacağı çalışmalardan bahseden Öyken, “ Uluslararası bir basın merkezi kurma hedefimiz var. Meslektaşlarımızı bir lokale kavuşturmak, cemiyetimizin ismini ulusal ve uluslararası yarışmalarda duyurmak, gazeteci arkadaşlarımızı ev sahibi olmaları için girişimlerde bulunmak gibi projelerimiz var” şeklinde konuştu.

“Basın kartı bir kriter olmayacak”

Yapmak istedikleri AB projelerine de değinen Öyken, “ Yönetimde sadece başkan ve yönetim kurulu değil her üyemizin görev alacağı komisyonlar olacak. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde hiçbir zaman kişisel ipotekler koymayacağız. Başkanlığın, 2 ya da 3 dönemle sınırlandırılmasını düşünüyoruz. İleride yapacağımız bir AB projesinden bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği Özgür Gazeteci Güçlü Demokrasi Projesi kapsamında telif destek programını Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak hayata geçirmek istiyoruz. Basın İş Sözleşmesi'ne bağlı olmayan işsiz ve genç gazeteci arkadaşlarımızın yararlanacağı telif destek programını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Basın kartlarının bir kriter olarak gazetecilerin önünü kesmemesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.